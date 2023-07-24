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00:35, 24 июля 2023Россия

Путин выступил за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20

Путин: Россия выступает за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20

Фото: Unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20. Его статья «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства указал, что Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся авторитет африканских государств и стремление взять в свои руки решение проблем континента.

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает конструктивные инициативы партнеров, в том числе предоставление места странам Африки в структурах, определяющих судьбы мира.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России будут добиваться включения стран Африки, Азии и Латинской Америки в состав Совета Безопасности ООН. Министр добавил, что попытки включить в этот список страны Запада лишены перспектив.

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    Марина Совина
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