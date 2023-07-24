«Роскосмос» снизит цены на готовые спутники

«Роскосмос»: цены на готовые спутники будут снижены на 28 процентов

«Роскосмос» благодаря модульной конструкции после запуска конвейерного производства планирует снизить стоимость готовых спутников на 28 процентов, говорится в презентации исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, которая была представлена на заседании Евразийского аэрокосмического конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые космические аппараты будут созданы с учетом принципов унификации и стандартизации, позволяющих снизить накладные расходы и издержки. «До 28 процентов снижение цены готовых изделий, до четырех раз увеличение темпа производства за счет сокращения производственного цикла с текущих 4-8 лет до 2 лет», — говорится в материала.

Там же утверждается, что по итогам нововведений риски срыва сроков производства спутников будут снижены на четверть.

В июне ТАСС со ссылкой на компанию «Решетнев» сообщил, что это предприятие «Роскосмоса» запланировало выпускать по спутнику в неделю. Речь идет о космических аппаратах «Гонец-М1» и «Скиф» массой от 100 до 1000 килограммов, выпуск которых будет поставлен на поток.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что завод по серийному производству спутников построят в 2026 году.