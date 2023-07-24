Врач назвал россиянкам неочевидную причину плохо сидящей на теле одежды

Остеопат Животов назвал сколиоз неочевидной причиной перекручивания юбки при ходьбе

Остеопат и мануальный терапевт Владимир Животов назвал россиянкам неочевидную причину, по которой предметы гардероба плохо сидят на теле. Соответствующий комментарий публикует «Доктор Питер».

По словам доктора, зачастую пациентки жалуются на свой внешний вид, допуская, что дело в плохом качестве одежды. Медик рассказал, что некоторым из них сложно подобрать бюстгальтер из-за разной формы и размеров молочных желез или же приходится все время регулировать лямки на рюкзаках.

Помимо этого, как утверждает врач, у многих порой при ходьбе постоянно перекручивается юбка или скашивается вырез на блузке. Животов объяснил, что все перечисленные проблемы — типичные для тех, кто страдает сколиозом.

Бывает, что у человека из-за сколиоза стопы разного размера. И тогда это четко прослеживается: когда он надевает любую пару обуви, одна стопа чувствует себя немного свободнее. Но если вы выбираете себе обувь в магазине и чувствуете, что стопа заваливается чуть внутрь или немного наружу либо как бы скатывается к носку, — не нужно считать это признаком каких-то ваших проблем. Это у производителя явные проблемы. Покупать такую обувь ни в коем случае не стоит Владимир Животов остеопат и мануальный терапевт

Кроме того, эксперт рассказал, что быстро деформирующиеся дужки очков разных моделей и марок могут говорить о выраженной асимметрии черепа. «Конечно, качество работы производителя играет важную роль, хорошее не может быть дешевым. И все же, если даже очень качественные очки сидят на вас неудачно, есть повод задуматься об асимметрии своего черепа: уши находятся на разном уровне из-за разворота височных костей, поэтому даже идеально ровные очки будут на вас сидеть криво», — заключил он.

Ранее в июле Владимир Животов назвал россиянкам популярную модель купальника, которая может быть опасна для здоровья. По словам специалиста, ношение бикини с бюстгальтером, завязки которого фиксируются на шее, имеет ряд негативных последствий. Врач заявил, что упомянутая модель может оказывать излишнее давление на позвонки и мышцы в области шейно-грудного перехода.