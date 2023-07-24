Песков заявил об отсутствии ударов России по храмам и социнфраструктуре

Песков заявил, что ВС России никогда не бьют по социнфраструктуре и храмам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России никогда не наносят удары по храмам и социальной инфраструктуре на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы, наши Вооруженные силы никогда не наносим ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что подобные обвинения Москва принимать не собирается, так как это абсолютная неправда.

В ночь на 23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города.

В Минобороны России рассказали, что причиной повреждения храма с наибольшей долей вероятности стало падение на него ракеты, выпущенной украинскими комплексами противовоздушной обороны.

В ведомстве также заявили, что все цели, уничтоженные Российской армией ночью 23 июля, использовались для подготовки терактов против России. Там добавили, что объекты находились на безопасном расстоянии от храма.