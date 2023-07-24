Названо грозящее фигуранту дела о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» наказание

Юрист Айрапетов: задержанному по делу о прорыве трубы в ТЦ может грозить до 6 лет лишения

Задержанному по делу о прорыве трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

«Это 238 статья УК РФ: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В зависимости от частей статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до шести лет, если деяние повлекло смерть людей», — объяснил адвокат.

Айрапетов добавил, что обвинению необходимо будет доказать связь между работой главного инженера и аварией.

«Обвинению потребуется раскрыть должностные инструкции указанного лица. В случае, если там будут те или иные функционалы, которые привели к трагедии, обвинение сможет инкриминировать указанную статью указанному лицу», — заключил он.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в уголовном деле о прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант.

Следователи задержали сотрудника торгово-развлекательного комплекса, осуществляющего функции главного инженера. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. Четверых человек спасти не удалось.

