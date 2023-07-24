Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Отменён
Диан Парри
Лозанна
Хиль Белен Тайхман
Сегодня
17:30 (Мск)
Эрика Андреева
Лозанна
Элина Аванесян
Сегодня
14:30 (Мск)
Евгения Родина
Лозанна
Гройтер Фюрт
Сегодня
14:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
Химки
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
12:46, 24 июля 2023Спорт

Тайсон заявил о желании подготовить Нганну к поединку с Фьюри

Майк Тайсон заявил, что хотел бы помочь Фрэнсису Нганну подготовиться к поединку с Фьюри
СюжетЧемпионат мира по боксу

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил о желании подготовить экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну к поединку с британским боксером Тайсоном Фьюри. Слова специалиста приводит Boxing Scene со ссылкой на ES News.

«Я хотел бы помочь Нганну подготовиться, это было бы круто. Фьюри бьет длинными ударами и за это время может пропустить несколько коротких. Когда он это делает, надо наблюдать и быть готовым», — добавил Тайсон.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск сменил название и логотип Twitter

    В Дагестане арестовали санитарку психдиспансера за издевательства над пациентом

    Ресторан популярной сети в Москве закрыли после отравления посетителя

    Названы риски приема антидепрессантов в жару

    Митя Фомин рассказал о судьбе группы Hi-Fi

    Названо грозящее фигуранту дела о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» наказание

    Турист испражнился на лицо спящего мужчины на курорте Европы и попал на видео

    Украина обстреляла зажигательными снарядами российский приграничный регион

    В российском городе мужчина разгромил Соборную мечеть и попал на видео

    Вещий сон принес женщине трехкратную победу в лотерею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости