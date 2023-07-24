Тайсон заявил о желании подготовить Нганну к поединку с Фьюри

Майк Тайсон заявил, что хотел бы помочь Фрэнсису Нганну подготовиться к поединку с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил о желании подготовить экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну к поединку с британским боксером Тайсоном Фьюри. Слова специалиста приводит Boxing Scene со ссылкой на ES News.

«Я хотел бы помочь Нганну подготовиться, это было бы круто. Фьюри бьет длинными ударами и за это время может пропустить несколько коротких. Когда он это делает, надо наблюдать и быть готовым», — добавил Тайсон.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.