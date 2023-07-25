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10:51, 25 июля 2023Россия

Призывникам запретят выезд из России после публикации повестки в реестре

Призывникам запретят выезжать из РФ после публикации повестки в реестре военнообязанных

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянам, которые подлежат призыву, будет запрещено уезжать из страны после получения повестки — то есть ее размещения в реестре врученных повесток. Об этом говорится в поправках, которые во втором чтении рассмотрит Госдума, передает ТАСС.

Такие поправки вносятся в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Такие правила коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян, пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Объясняя суть закона об электронных повестках, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что он призван исправить бардак в военкоматах и сделать систему вручения повесток современной, эффективной и удобной для граждан.

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    Анастасия Шейкина
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