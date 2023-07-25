Названы регионы России с наиболее сложной ситуацией с лесными пожарами

Рослесхоз: наиболее сложная ситуация с лесными пожарами наблюдается в Якутии

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами наблюдается в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

«Сегодня мы находимся на летнем пике лесопожарного сезона. По предварительным прогнозам, пик спадет в течение двух недель», — заявил Венглинский. По словам специалиста, с начала года огонь охватил около трех миллионов гектаров — в 1,5 раза меньше среднемноголетних значений.

В указанных регионах со сложной обстановкой пожары возникают на очень удаленных и труднодоступных территориях. Так, было зафиксировано возгорание в 1,8 тысячи километров от Якутска.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал, что в 2022 году лучше всего среди регионов России с лесными пожарами справились Якутия, Камчатский край, Свердловская область, Республики Карелия и Башкортостан.