В США осудили любые атаки на представителей СМИ

Представитель США при ОБСЕ Карпентер: Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов. Так он во время брифинга прокомментировал гибель корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

«США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили», — отметил он.

22 июля стало известно о гибели Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области. Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье погибшего. Он также заявил о готовности организации оказать помощь близким Журавлева.

Позже заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что международная организация выступает против атаки, в результате которой погиб российский военный корреспондент.

23 июля стало известно, что Следственный комитет России возбудил дело после гибели военкора. В свою очередь, посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины по российским журналистам кассетными боеприпасами.