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10:07, 26 июля 2023Мир

Блинкен назвал политику Китая хищнической

SCMP: госсекретарь США Энтони Блинкен назвал политику Китая хищнической

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Китай стоит за хищнической экономической деятельностью и инвестициями, которые могут подорвать надлежащее управление и способствовать коррупции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тонгу для открытия американского посольства, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Глава американского внешнеполитического ведомства сделал предупреждение о помощи и инвестициях со стороны Пекина, указав, что они часто сопровождаются особенными условиями. «По мере расширения участия Китая в делах региона его поведение, с нашей точки зрения, становится все более проблематичным», — заявил он.

Ранее Блинкен заявил, что весь мир хотел бы более ответственных отношений между Вашингтоном и Пекином. «Есть четкий сигнал, который я слышу от всего мира, что и Соединенные Штаты, и Китай должны ответственно относиться к отношениям», — заявил он.

По словам Блинкена, в последнее время США пытаются хотя бы внести некоторую стабильность в отношения между странами. Ради этого Пекин посетили американский министр финансов Джанет Йеллен и посланник по вопросам климата Джон Керри, а также другие представители Белого дома. Блинкен назвал это только началом поиска диалога с КНР.

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    Анжелика Бережная
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