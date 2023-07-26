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20:30, 26 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде жевательной резинки для зубов

Стоматолог Шемякина: жевательная резинка с сахаром может спровоцировать кариес

Фото: Daniel Monteiro / Unspalsh

Жевательная резинка, особенно с сахаром, может нанести серьезный вред здоровью зубов, в том числе спровоцировать развитие кариеса и разрушение зубной эмали, заявила стоматолог-терапевт Людмила Шемякина. Ее слова приводят «Известия».

Врач предупредила россиян, что при выборе жевательной резинки надо обязательно обращать внимание на ее состав. Чтобы сохранить зубы здоровыми, она рекомендовала отдавать предпочтение вариантам с ксилитом и без сахара. Это снизит риск повреждения эмали, развития кариеса и, как следствие, разрушения зубов. Также существуют специальные жевательные резинки с добавлением кальция — они производятся для профилактики кариеса.

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В то же время некоторым людям противопоказано жевать резинку независимо от ее состава. В частности, по словам Шемякиной, стоит воздержаться от этой привычки при диагностированном бруксизме — гипертонусе жевательной мускулатуры, так как это может ухудшить ситуацию. Также прямым противопоказанием является наличие временных пломб и любых ортодонтических конструкций.

При этом, как отметила стоматолог, даже относительно здоровым людям не стоит жевать жевательную резинку чаще двух раз в день и дольше десяти минут после еды. В противном случае эта привычка может стать причиной проблем с желудком из-за усиления выработки слюны и желудочного сока, подытожила Шемякина.

Ранее стоматолог Егана Маруфиди раскрыла причины опасных щелчков в челюсти. Она предупредила, что челюсть может щелкать из-за дефекта прикуса и других патологий.

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    Наталья Обрядина
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