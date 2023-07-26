Департамент госбезопасности Литвы проверил выступающую в шоу Навки фигуристку

Департамент госбезопасности Литвы: фигуристка Дробязко не представляет угрозу для страны

Департамент госбезопасности Литвы проверил фигуристку Маргариту Дробязко на предмет угрозы для страны. Об этом сообщает портал LRT.

В Департаменте госбезопасности заявили, что данных о том, что спортсменка представляет угрозу для страны, у них нет. «Разведка не уполномочена оценивать моральные аспекты поведения граждан», — подчеркнули они.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в танцах на льду. Пара стала бронзовым призером чемпионата мира.