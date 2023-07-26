Российский пловец рассказал об отношении к сменившей гражданство Кирпичниковой

Российский пловец Минаков заявил, что поддерживает сменившую гражданство Кирпичникову

Российский пловец Андрей Минаков рассказал об отношении к соотечественнице Анастасии Кирпичниковой, сменившей спортивное гражданство на французское. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он обрадуется, если пловчиха завоюет медаль на проходящем в Японии чемпионате мира по водным видам спорта. «Мы с ней друзья. Я поддерживаю ее все время», — добавил Минаков.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. «Я горжусь тем, что буду представлять Францию», — заявила она и отметила, что тренироваться стало легче, потому что к ней вернулась мотивация.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе также есть серебро чемпионата мира. 21-летний Минаков — двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер первенств планеты в олимпийском бассейне и чемпион Европы.