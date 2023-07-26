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18:13, 26 июля 2023Бывший СССР

Мировое сообщество призвали вступиться за настоятеля Киево-Печерской лавры

Постпред РФ при ООН: призываем мировое сообщество выступить в защиту митрополита Павла

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации обратился к представителям мирового сообщества с призывом выступить в защиту настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещенного под стражу киевскими властями. Его цитирует ТАСС.

«Обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла», — сказал он.

Ранее сообщалось, что группу украинских солдат, которые должны были принять участие в богослужении раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), по ошибке привезли в Киево-Печерскую лавру к храму, где проходила служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В начале июня сообщалось, что Киев потребовал от УПЦ прекратить использовать объекты Киево-Печерской лавры в течение трех дней. До этого Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней домашний арест настоятелю лавры митрополиту УПЦ Павлу.

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