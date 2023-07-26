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09:01, 26 июля 2023Наука и техника

Клубнику признали полезной для работы мозга пожилых людей

Medical Xpress: клубника улучшает работу мозга и снижает давление у пожилых людей

Фото: Roman Kraft / Unsplash

Ученые из Университета штата Сан-Диего признали клубнику полезной для улучшения когнитивных способностей, а также снижения кровяного давления у пожилых людей. Результаты работы представлены на собрании Американского общества питания Nutrition 2023, пишет Medical Xpress.

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования были рассмотрены данные 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Испытуемых попросили принимать по 26 граммов клубничного порошка, что эквивалентно двум порциям клубники в день, в течение восьми недель. В контрольной группе участники употребляли порошок без содержания ягоды.

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Специалисты пришли к выводу, что в группе приема клубники скорость когнитивных способностей увеличилась на 5,2 процента, систолическое кровяное давление снизилось на 3,6 процента, а общая антиоксидантная защита выросла на 10,2 процента. Исследование демонстрирует, что употребление клубники может способствовать развитию когнитивных функций и уменьшать сердечно-сосудистые факторы риска.

В июле 2022 года сотрудники Университета Раша в Чикаго предложили использовать клубнику в качестве профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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