Трусова выбрала между Плющенко и Ягудиным

Фигуристка Трусова заявила, что между Алексеем Ягудиным и Плющенко выбирает последнего

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Трусова в интервью YouTube-каналу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой назвала примеры для подражания в фигурном катании.

Спортсменка заявила, что между олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко выбирает последнего. Свое решение она объяснила тем, что тренировалась у Плющенко.

В октябре 2022 года Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может работать лишь комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.