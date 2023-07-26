Информация о проблемах в сфере образования в новых регионах оказалась фейком

Информация о проблемах в сфере образования в новых регионах России оказалась фейком

Информация о проблемах в сфере образования в новых регионах России оказалась фейком.

В Центре национального сопротивления Украины заявили, что российские власти якобы угрожают депортацией учителям Запорожской области в Россию, а также проводят обыски в их домах. Кроме этого, в заявлении отмечается, что Россия не может обеспечить новые регионы учителями из-за их отказа сотрудничать.

В действительности речь идет о обысках в доме пособника Вооруженных Сил Украины, которого в апреле выявил спецназ Росгвардии. Его задержали за сбор персональных данных работников образовательных учреждений Запорожской области.

Кроме того, глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что до проведения референдума местным учителям регулярно поступали угрозы от Киева, из-за чего некоторые решили переехать в другие части России.

По его словам, украинские власти запугивали непосредственно преподавательский состав и родителей учащихся, чтобы те не разрешали детям учиться в российских школах.

Начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая также заявляла, что часть школьных учителей в регионе из-за угроз расправы и преследования со стороны Киева побоялись выйти на работу к 1 сентября 2022 года. По ее словам, украинская власть запугивала учителей тюремным заключением от 15 до 20 лет.

30 сентября 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ. Поэтому добровольный переезд учителей Запорожской области в другие регионы России не может расцениваться как депортация.

Сфера образования в новых регионах РФ не испытывает проблемы. В конце мая стало известно, что за 2022 год в Запорожской области отремонтировали 145 школ, в 2023 году будут восстановлены еще 64 школы. Сообщалось, что вопрос нехватки кадров решается хорошими зарплатами для учителей, а также развитием Азовского педагогического университета, который перешел в ведение Минпросвещения России.

Информация о том, что учителей Запорожской области за отказ сотрудничать «депортируют» в Россию, и новые регионы испытывают проблемы в сфере образования, широко распространилась в украинских СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»