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13:01, 26 июля 2023Спорт

Великобританию захотели лишить права на турниры по велоспорту из-за россиян

В UCI захотели лишить Великобританию проведения турниров из-за запрета на въезд россиян

Фото: Matthew Childs / Reuters

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян захотел лишить Великобританию права проводить турниры в стране из-за запрета на въезд россиян. Письмо Лапартьяна министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю приводит The Times.

«Я выражаю обеспокоенность и искренне считаю, что в любых отношениях главное — взаимное доверие», — заявил глава UCI. Он подчеркнул, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия UCI, что повлияет на уверенность в приверженности страны проведению спортивных мероприятий в ближайшие годы.

Ранее глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что отечественные спортсмены не выступят на чемпионате мира в шотландском Глазго. Причиной стала невозможность оформить британские визы в короткие сроки.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для участия спортсменам и тренерам необходимо было заполнить определенную форму.

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    Анастасия Борисова
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