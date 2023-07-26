Зеленский подписал законопроект о создании единого госреестра санкций на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о едином госреестре санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июля, подписал законопроект о создании в стране единого государственного реестра санкций. Об этом в своем Telegram-канале уведомил депутат парламента Ярослав Железняк.

«Подписан законопроект о создании государственного реестра санкций», — написал он, рассказывая об одобрении инициативы главой государства.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.