Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 26 июля 2023Бывший СССР

Зеленский подписал законопроект о создании единого госреестра санкций на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о едином госреестре санкций
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июля, подписал законопроект о создании в стране единого государственного реестра санкций. Об этом в своем Telegram-канале уведомил депутат парламента Ярослав Железняк.

«Подписан законопроект о создании государственного реестра санкций», — написал он, рассказывая об одобрении инициативы главой государства.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший агент ЦРУ заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий

    В Белом доме высказались об обучении украинских летчиков пилотированию F-16

    Российская нефть рекордно подорожала

    Туристы избили полицейских стульями у стриптиз-клуба в Испании и попали на видео

    В МИД России назвали последствия высылки дипломатов из Молдавии

    Актер рассказал о заставившем его бросить пить позорном случае на съемках

    Стало известно об испортившейся атмосфере в ПСЖ из-за трансфера Мбаппе

    Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

    Путин начал переговоры с президентом Египта

    Названа цена самой дорогой новой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости