В здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

Украинский депутат Железняк: в здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

В здании комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) отключили электричество за неуплату, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк. Об этом сообщает РИА Новости.

В здании также расположен комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики. Формально постройка принадлежит отелю «Национальный», рассказал депутат. «И смешно, и грустно», — подытожил Железняк.

Ранее украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти запретили пограничникам выпускать из страны чиновников и депутатов.