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16:44, 26 июля 2023Бывший СССР

В здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

Украинский депутат Железняк: в здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В здании комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) отключили электричество за неуплату, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк. Об этом сообщает РИА Новости.

В здании также расположен комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики. Формально постройка принадлежит отелю «Национальный», рассказал депутат. «И смешно, и грустно», — подытожил Железняк.

Ранее украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти запретили пограничникам выпускать из страны чиновников и депутатов.

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    Алевтина Запольская
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