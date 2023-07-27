Украинская саблистка прокомментировала дисквалификацию за отказ от рукопожатия
Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира. Спортсменка высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке. Я действовала своим сердцем», — заявила фехтовальщица.
Харлан поблагодарила болельщиков за поддержку и призвала изменить правила. «Я, вероятно, понимаю, как все в этом мире, в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир», — добавила она.
27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед шпагу. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.
Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали. Федерации фехтования Украины заявила о намерении обжаловать это решение, назвав отстранение Харлан «подковерными играми».