В Федерации фехтования Украины прокомментировали дисквалификацию саблистки

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию саблистки Харлан

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией саблистки Ольги Харлан, отказавшейся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Об этом со ссылкой на эфир телемарафона «Единые новости» сообщает украинское издание «Суспiльне».

Он подчеркнул, что полностью поддерживает украинскую спортсменку в сложившейся ситуации.

«Мы готовим протест, обжалуем это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал [Харлан]. Это уже потом начались подковерные игры», — заявил глава федерации.

Ильяшев выразил надежду, что рассмотрение апелляции займет несколько дней. «Речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти», — заключил он и добавил, что постарается добиться отмены черной карточки, которая влечет невозможность выступления спортсменки в командных соревнованиях.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед шпагу. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок может считаться незавершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.

Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.