«Аль-Хиляль» нашел замену Мбаппе после отказа форварда от переговоров

L’Équipe: «Аль-Хиляль» нацелился на подписание Осимхена после отказа Мбаппе

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» нашел замену французу Килиану Мбаппе после отказа форварда от переговоров. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, саудовцы нацелились на подписание 24-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Соглашение футболиста с итальянской командой рассчитано до 2025 года.

26 июля L’Équipe сообщил об отказе форварда ПСЖ встретиться с руководством «Аль-Хиляля» для обсуждения возможного перехода. Отмечается, что Мбаппе никогда всерьез не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» заявил ПСЖ о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Саудовцы сделали парижанам официальное предложение.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.