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15:10, 27 июля 2023Россия

Считавшихся пропавшими без вести после крушения Ми-8 на Алтае нашли живыми

Shot: двух считавшихся пропавшими без вести после крушения Ми-8 нашли живыми

Фото: Telegram-канал МЧС России

Двух человек, которые считались пропавшими без вести и были причислены к жертвам авиакатастрофы на Алтае, нашли живыми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что при крушении погибли шесть человек, находившихся на борту Ми-8. В МЧС эти данные подтвердили. Официально сообщения об уменьшении числа погибших пока не было.

После обнаружения живыми двух человек погибшими числятся четыре человека — все они были пассажирами вертолета.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.

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    Анастасия Шейкина
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