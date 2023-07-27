Reuters: нигерийские военные объявили о свержении президента и закрытии границ

Нигерийские военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Об этом сообщает Reuters.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в заявлении агентства. Также отмечается, что во всей стране объявлен комендантский час.

Ранее стало известно, что охранники президента Нигера удерживают Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра 26 июля заблокировано военными машинами.

Также сообщалось, что глава государства собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани и из-за этого начался мятеж.

