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01:43, 27 июля 2023Мир

Нигерийские военные заявили о свержении президента

Reuters: нигерийские военные объявили о свержении президента и закрытии границ

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Нигерийские военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Об этом сообщает Reuters.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в заявлении агентства. Также отмечается, что во всей стране объявлен комендантский час.

Ранее стало известно, что охранники президента Нигера удерживают Базума в президентском дворце в столице страны — здание с утра 26 июля заблокировано военными машинами.

Также сообщалось, что глава государства собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани и из-за этого начался мятеж.

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    Марина Совина
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