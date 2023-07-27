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22:07, 27 июля 2023Спорт

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче Кубка России
Роман Зобнин (слева) и Георгий Джикия (справа)

Роман Зобнин (слева) и Георгий Джикия (справа). Фото: сайт ФК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У красно-белых на 21-й минуте отличился хавбек Роман Зобнин и на 67-й минуте — форвард Тео Бонгонда. Единственный мяч хозяев забил в добавленное ко второму тайму время Кади Боржес. С 44-й минуты краснодарцы играли вдесятером, поскольку хавбек Эдуард Сперцян получил красную карточку.

Далее «Спартак» сыграет в рамках турнира с «Пари Нижний Ногород» 8 августа. Игра пройдет в Москве. «Краснодар» 9 августа сразится на выезде с московским «Динамо».

26 июля ЦСКА разгромил 6:0 «Оренбург» в матче стартового тура Кубка России. Ворота соперников поразили Ярослав Арбузов, Бактиер Зайнутдинов, Милан Гаич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. На 14-й минуте голкипер хозяев Алексей Кеняйкин получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 62-й минуте защитник Михаил Сиваков также получил две желтые, после чего оренбуржцы остались вдевятером.

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    Ксения Курашкина
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