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00:50, 27 июля 2023Бывший СССР

В двух областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

В двух областях Украины, Харьковской и Николаевской областях, объявили воздушную тревогу. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации в сервисе, предупреждение действует и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Сигналы прозвучали в период с 23:50 среды, 26 июля, по 00:13 четверга, 27 июля.

Ранее российские военные отразили две волны атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице «Ингул» у судостроительного завода в Николаеве. ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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