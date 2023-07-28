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18:52, 28 июля 2023Спорт

Чемпион ОИ Батыргазиев одержал девятую победу подряд в профессиональном боксе

Чемпион ОИ Батыргазиев победил доминиканца Фромету на турнире в Ханты-Мансийске

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев одержал девятую победу подряд в профессиональном боксе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин победил доминиканца Франсиса Фромету на турнире в Ханты-Мансийске. Схватка продлилась все десять раундов. Батыргазиев победил единогласным решением судей.

Батыргазиев — обладатель золотой олимпийской медали Игр в Токио-2020 в весовой категории до 57 килограммов. В решающем поединке он оказался сильнее американца Дьюка Рэгана, победив раздельным решением судей со счетом 3:2.

В профессиональной карьере 25-летний Батыргазиев одержал девять побед, ни уступив ни разу. Для 27-летнего Фрометы поражение стало первым, до этого он выиграл 17 поединков подряд.

В 2021 году Батыргазиев стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ. Вместе с ним эту награду получили олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Максим Храмцов, Владислав Ларин и Евгений Рылов.

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    Ксения Курашкина
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