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06:41, 28 июля 2023Спорт

Бывший чемпион UFC рассказал о «безумной» просьбе к Нурмагомедову

Кормье заявил, что попросил прислать дагестанских борцов на соревнования в США

Фото: Jason Silva / Zumapress / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о просьбе к экс-бойцу смешанного стиля (ММА) россиянину Хабибу Нурмагомедову. Об этом Кормье заявил на своем YouTube-канале.

«Честно говоря, это было безумие с моей стороны. Я попросил моего друга Хабиба прислать мне борцов на соревнования в США, потому что я хотел, чтобы мой родной штат Оклахома стал чемпионом», — пояснил Кормье. По его словам, Нурмагомедов в ответ на это отметил, что российским атлетам сейчас трудно попасть в США.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Кормье — бывший чемпион промоушена в тяжелом весе. Он тренировался вместе с Нурмагомедовым в American Kickboxing Academy и завершил карьеру в августе 2020 года.

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    Андрей Стрельцов
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