Песков заявил, что Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Доложили», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он также предположил, что страны Запада не отреагируют на произошедшее. В ответ на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения МЧС, Песков сказал, что на данный момент ему известно только об отсутствии жертв при атаках.

Ранее Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.