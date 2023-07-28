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12:52, 28 июля 2023Спорт

Президента Литвы попросили лишить гражданства выступавшую в шоу Навки фигуристку

МВД попросило президента Литвы Науседу лишить гражданства фигуристку Дробязко
Маргарита Дробязко

Маргарита Дробязко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство внутренних дел Литвы обратилось к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом сообщает LRT.

«Дробязко находится в тесном контакте с гражданкой России Татьяной Навкой, внесенной в санкционный список, а также поддерживает отношения с другими подсанкционными лицами и владеет имуществом на Крымском полуострове», — говорится в сообщении. Отмечается, что фигуристка при получении литовского гражданства давала присягу, но своими действиями «публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы».

Кроме того, спортсменку обвинили в неуважении к Литве, так как она не вернула полученные ранее государственные награды.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко в ответ на это заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в танцах на льду. Пара стала бронзовым призером чемпионата мира.

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    Дарья Коршунова
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