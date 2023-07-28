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15:19, 28 июля 2023Спорт

Россия вновь опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на семь строк и заняла 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россия вновь опустилась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Перед стартом сезона-2023/2024 Россия опустилась на семь строк и заняла 25-е место, имея в активе 18,632 балла. Это худший показатель в истории.

Первое место в таблице по-прежнему занимает Англия, в активе которой 86,928 очка. На втором месте располагается Испания (73,427 очка). Замыкает тройку лидеров Италия с 69,284 очка.

Ранее стало известно, что сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

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    Дарья Коршунова
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