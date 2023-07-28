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17:06, 28 июля 2023Спорт

Тренеры назвали основные ошибки при выполнении популярных упражнений

Тренер Лаура Куммерле назвала округление спины ошибкой при выполнении приседаний

Фото: Anna Shvets / Pexels

Тренеры назвали основные ошибки при выполнении популярных упражнений. Их слова передает Daily Mail.

Лаура Куммерле заявила, что многие неправильно выполняют приседания, так как не обращают внимания на положение спины. «Если спина округляется или чрезмерно прогибается, это может увеличить нагрузку на нижнюю ее часть», — объяснила она.

Такую же ошибку часто совершают и при выполнении становой тяги. Куммерле подчеркнула, что во время тренировки важно держать спину ровной и слегка сводить лопатки.

Тренер Джош Петравски рассказал, что ошибкой во время бега считается неправильная постановка ног. «Чтобы улучшить технику бега, сосредоточьтесь на приземлении на середину стопы, поддержании вертикальной осанки и сохранении короткой длины шага, при котором стопа касается поверхности близко к телу», — заявил он.

Ранее журналисты Life назвали опасные для здоровья ошибки занимающихся спортом новичков: недостаточное количество отдыха, при котором организм не успевает восстановиться, а также избыточная физическая нагрузка.

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    Дарья Коршунова
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