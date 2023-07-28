У худеющих с помощью модного лекарства развился паралич мышц желудка

CNN: пациентка испытывала ежедневные приступы рвоты после приема Ozempic

У худеющих с помощью препаратов для лечения диабета II типа Ozempic или Wegovy, развился гастропарез — хроническое заболевание, которое характеризуется параличом мышц желудка и регулярными приступами рвоты. Об этом сообщает CNN.

У 37-летней Джоан Найт из Луизианы и 38-летней учительницы из Торонто Эмили Райт была диагностирована тяжелая форма гастропареза — заболевания, при котором снижается активность мышечного аппарата и желудок не может выводить содержимое в кишечник. Обе пациентки рассказали, что принимали Ozempic и Wegovy в течение двух лет по назначению врачей для контроля веса и уровня сахара в крови.

Райт добавила, что с помощью модного у звезд лекарства похудела на 36 килограммов, однако ежедневно переживала приступы рвоты, которые продолжаются даже спустя год после прекращения приема Wegovy. Вторая женщина также не почувствовала облегчения после отмены препарата, ей пришлось провести шунтирование желудка, чтобы остановить приступы рвоты.

Гастроэнтеролог Майкл Камиллери назвал необычным долгое сохранение побочного эффекта лекарства. Он полагает, что основное вещество в Ozempic и Wegovy — семаглутид — действительно замедляет прохождение пищи через желудок, что вызывает тошноту и рвоту. Однако, по словам врача, обычно через несколько недель организм приспосабливается и неприятные симптомы исчезают. «Возможно, им просто очень не повезло», — прокомментировал Камиллери случаи Райт и Найт.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подтвердило, что зафиксировано несколько случаев неизлечимых последствий приема препаратов для быстрого похудения. Однако, по данным ведомства, невозможно точно определить, что стало причиной болезни — прием семаглутида или диабет, которым страдают пациентки.

Илон Маск, Ким Кардашьян и другие знаменитости признавались в использовании этих препаратов для похудения. А актриса Эми Шумер жаловалась на многочисленные побочные эффекты.

Ранее производитель Ozempic и Wegovy — фармацевтическая компания Novo Nordisk — прокомментировала сообщения о многочисленных побочных эффектов лекарств. Компания полагает, что неприятные симптомы после приема лекарств, как правило, возникали у людей, которые делали инъекции без медицинских показаний — ради похудения.