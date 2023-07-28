СК возбудил дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ракетного удара Украины по Таганрогу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Атаку Киева на объекты гражданской инфраструктуры города в Ростовской области квалифицировали как террористический акт.

О взрыве в Таганроге стало известно вечером 28 июля. Зенитная ракета комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200, переделанная в ударный вариант, была сбита российскими средствами ПВО. Обломки ракеты упали на территории города. Пострадали 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после украинских ударов ввели план «Воздушная тревога».