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20:10, 28 июля 2023Силовые структуры

СК возбудил дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара Украины по Таганрогу

Фото: РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после ракетного удара Украины по Таганрогу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Атаку Киева на объекты гражданской инфраструктуры города в Ростовской области квалифицировали как террористический акт.

О взрыве в Таганроге стало известно вечером 28 июля. Зенитная ракета комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200, переделанная в ударный вариант, была сбита российскими средствами ПВО. Обломки ракеты упали на территории города. Пострадали 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после украинских ударов ввели план «Воздушная тревога».

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    Илона Палей
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