Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку-чемпионку
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова передает ТАСС.
Тарасова осудила МВД страны, обратившееся к президенту республики Гитанасу Науседе с просьбой о лишении гражданства тринадцатикратной чемпионки страны в танцах на льду. «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто "потрясающие"», — заявила она.
21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.
Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.