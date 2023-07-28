Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку-чемпионку

Тарасова осудила МВД Литвы за намерение лишить гражданства фигуристку Дробязко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова передает ТАСС.

Тарасова осудила МВД страны, обратившееся к президенту республики Гитанасу Науседе с просьбой о лишении гражданства тринадцатикратной чемпионки страны в танцах на льду. «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто "потрясающие"», — заявила она.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.