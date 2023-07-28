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16:04, 28 июля 2023Спорт

Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку-чемпионку

Тарасова осудила МВД Литвы за намерение лишить гражданства фигуристку Дробязко
Маргарита Дробязко

Маргарита Дробязко. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова передает ТАСС.

Тарасова осудила МВД страны, обратившееся к президенту республики Гитанасу Науседе с просьбой о лишении гражданства тринадцатикратной чемпионки страны в танцах на льду. «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто "потрясающие"», — заявила она.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Дробязко заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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    Дарья Коршунова
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