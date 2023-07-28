Песков заявил о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам

Песков: Киев продолжает излюбленную практику ударов по гражданским объектам

Киев продолжает свою излюбленную практику ударов по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов», — пояснил он.

Представитель Кремля также отметил, что подобный инцидент в Ростовской области произошел впервые, и добавил, что система противовоздушной обороны сработала.

Ранее Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позднее губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе. Его слова также подтвердили в оборонном ведомстве.