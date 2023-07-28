Импорт вина в Россию резко вырос

За полгода импорт вина в Россию вырос почти в полтора раза

Импорт вин в Россию с января по июнь 2023 года вырос почти в полтора раза. Поставки в натуральном выражении увеличились со 133,83 до 210,26 миллиона литров (плюс 57 процентов), сообщает «Российская газета» со ссылкой на таможенные данные.

Лидером по объему поставок осталась Италия, которая ввезла в страну 59,83 миллиона литров (плюс 45 процента год к году). Второе место заняла Испания с показателем в 33,37 миллиона литров (плюс 52 процента). При этом за счет более активного роста поставок из других стран доля итальянских и испанских вин снизилась с почти половины всего импорта до 44 процентов. На третьем месте по отгрузкам вина оказалась Грузия, поставившая 30,82 миллиона литров (плюс 51 процент). На четвертом и пятом местах — Франция и Португалия с результатами в 20,07 и 16,64 миллиона литров (плюс 65 и 134 процента соответственно).

Ранее Россия резко увеличила ввозные пошлины на вино из недружественных стран — налог вырастет с 12,5 процента до 20 процентов. Повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр.

Решение увеличить пошлины на импортные вина из «недружественных» стран объяснили введением «контрсанкций» на действия западных государств. В Минфине добавили, что эта мера прорабатывалась «для защиты отечественных производителей». Главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей, заявили в ведомстве.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что после роста ввозных пошлин Россию ждет быстрое подорожание как отечественных, так и зарубежных напитков. Цены вырастут пропорционально, и подорожание будет «немедленным и очень скорым». Новая мера вряд ли пойдет на пользу отечественному виноделию — она «расслабит» производителей «и по качеству, и по сервису». По словам Липилина, средняя цена бокала вина в общепите вырастет с 200-300 до 400-500 рублей.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, после увеличения ввозных пошлин минимальная цена бутылки недорогого импортного напитка будет начинаться от 800 рублей. Дорогого вина эта мера коснется в меньшей степени — бутылка за 3 тысячи рублей может подорожать на 10 процентов, предположил он.

