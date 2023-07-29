На Украине возбудили дело против сотрудников налоговой службы Полтавской области

ГБР Украины: возбуждено уголовное дело против сотрудников ГНС Полтавской области

Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило преступную группировку в Полтавской области, которая помогала местным предприятиям обворовывать государственный бюджет. Речь идет о руководстве и сотрудниках Государственной налоговой службы (ГНС) по этой области. Против них возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, сказано на сайте ГБР.

«Установлено, что чиновники, злоупотребляя своим служебным положением, создали преступную организацию и системно реализовывали многоэтапные коррупционные схемы, благодаря которым местные коммерсанты избегали уплаты налогов», — говорится в сообщении.

Например, злоумышленники инициировали внеплановую проверку одного из полтавских предприятий, по результатам которой должностные лица налоговой направили на адрес предприятия уведомление об оплате налога, сумма которого была занижена. Сумма штрафных санкций за его неуплату также была меньше необходимого. Благодаря таким махинациям предприятие не уплатило в бюджет налогов почти на 1,3 миллиона гривен (3,25 миллиона рублей).

ГБР подозревает семь сотрудников, среди них два бывших руководителя налоговой. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее ГБР Украины выявило канал поставок кокаина из Колумбии при участии бывшего правоохранителя, сотрудников таможни и граждан Евросоюза. Группа наркоторговцев продавала кокаин в разных регионах Украины по цене 45 тысяч долларов за килограмм.