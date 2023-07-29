Ким Чен Ын устроил теплый прием для делегации Китая

ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с партийно-правительственной делегацией КНР

Глава КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 28 июля, устроил прием для партийно-правительственной делегации КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что встреча прошла «в теплой атмосфере, полной товарищеского содружества». Северокорейский лидер также сфотографировался с членами делегации на память. По итогам приема стороны договорились вместе реагировать на «сложную» международную обстановку и непрерывно развивать дружбу и товарищеское сотрудничество.

Ким Чен Ын несколько раз поблагодарил делегацию за послание от китайского коллеги Си Цзиньпина и заявил, что рад успехам Китая на международной арене. Глава КНДР также отметил, что корейский народ «навеки будет помнить и восхвалять боевые подвиги и вклад китайских добровольцев, которые воевали вместе с народом КНДР в одном окопе».

Аналогичный праздничный прием северокорейский лидер устроил в честь российской военной делегации. Министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок президента России Владимира Путина. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил благодарность за «знаменательный подарок» и подарил министру обороны РФ сувенир в честь его визита в КНДР.