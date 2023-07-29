Подоляк обвинил западные СМИ в подрыве планов украинской армии

Подоляк заявил, что утечки в западных СМИ подрывают планы украинской армии

Утечки информации о планах украинской армии в западных СМИ негативно сказываются на ситуации в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «24».

«Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. (...) А ведь они снимают сериал», — обвинил он журналистов.

Подоляк добавил, что хотел бы, чтобы анонимные источники перестали быть анонимными. Он также сказал, что непродуманные заявления приводят к тому, что Украина «платит гораздо большую цену, чем могла бы».

Ранее Подоляк заявил, что в этом году энергосистему и граждан Украины ждет гораздо более тяжелая зима, чем годом ранее. Он призвал жителей страны запастись обогревателями, а также другим оборудованием, которое поможет им пережить холода.