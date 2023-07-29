Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 29 июля 2023Бывший СССР

Подоляк обвинил западные СМИ в подрыве планов украинской армии

Подоляк заявил, что утечки в западных СМИ подрывают планы украинской армии

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Утечки информации о планах украинской армии в западных СМИ негативно сказываются на ситуации в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «24».

«Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. (...) А ведь они снимают сериал», — обвинил он журналистов.

Подоляк добавил, что хотел бы, чтобы анонимные источники перестали быть анонимными. Он также сказал, что непродуманные заявления приводят к тому, что Украина «платит гораздо большую цену, чем могла бы».

Ранее Подоляк заявил, что в этом году энергосистему и граждан Украины ждет гораздо более тяжелая зима, чем годом ранее. Он призвал жителей страны запастись обогревателями, а также другим оборудованием, которое поможет им пережить холода.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве заявили о стратегическом поражении Украины после удара России по Одессе

    Россиянам перечислили показатели готовности к ипотеке

    Названа главная цель контрнаступления ВСУ

    Почти 70 детей отравились в российском лагере

    Стало известно о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» к Польше

    Объявление на чеке в «Бургер Кинге» развеселило россиян

    Подоляк обвинил западные СМИ в подрыве планов украинской армии

    После тропических ливней в московских дворах заметили грибы

    В России подорожают «Киндер-сюрпризы»

    Костомаров показал новое видео тренировки после протезирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости