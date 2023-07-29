Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме

Подоляк призвал украинцев готовиться к более тяжелой зиме, чем в прошлом году

В этом году энергосистему и граждан Украины ждет гораздо более тяжелая зима, чем годом ранее. Об этом предупредил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «24».

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», — сказал он.

Подоляк также призвал жителей Украины готовиться и запастись обогревателями, а также другим оборудованием, которое поможет им пережить холода.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Всемирный банк оценил затраты на ее восстановление примерно в 10 миллиардов гривен, или около 24 миллиардов рублей.