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13:46, 29 июля 2023Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме

Подоляк призвал украинцев готовиться к более тяжелой зиме, чем в прошлом году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В этом году энергосистему и граждан Украины ждет гораздо более тяжелая зима, чем годом ранее. Об этом предупредил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «24».

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», — сказал он.

Подоляк также призвал жителей Украины готовиться и запастись обогревателями, а также другим оборудованием, которое поможет им пережить холода.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Всемирный банк оценил затраты на ее восстановление примерно в 10 миллиардов гривен, или около 24 миллиардов рублей.

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    Варвара Кошечкина
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