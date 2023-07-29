Генерал ВСУ заявил о яростно сражающихся на СВО россиянах

Генерал ВСУ Сырский: россияне яростно сражаются за каждый сантиметр земли

Россияне, участвующие в боевых действиях на Украине, яростно сражаются за каждый сантиметр земли. Об этом заявил командующий сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский, его слова приводит The Guardian.

По его словам, Российская армия постоянно атакует на лиманском и купянском направлениях. «Противник цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и минометный огонь», — указал Сырский.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о преимуществе России в радиоэлектронной борьбе. По его словам, в этом вопросе российские войска далеко опередили украинские. Игнат также добавил, что Киеву стоило раньше развивать средства радиоэлектронной борьбы.