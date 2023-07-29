Путин вспомнил отношения России и Африки времен СССР

Путин назвал отношения России и Африки заделом прочности сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе отношений России и Африки сформировался задел прочности сотрудничества. Его слова приводит ТАСС.

«В советское время было мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем — это задел прочности сотрудничества», — вспомнил Путин.

Ранее Путин улыбнулся после слов президента Эритреи Исайаса Афеверки про крах СССР. «Развал СССР стал величайшей трагедией и катастрофой для всего мира», — сказал эритрейский лидер, вызвав улыбку российского главы.