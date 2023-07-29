ABC: в Австралии разбился военный вертолет, четыре человека пропали без вести

На северо-востоке Австралии разбился военный вертолет. Об этом сообщает ABC.

В результате происшествия четыре человека пропали без вести. Экипаж воздушного судна принимал участие в военных учениях Talisman Sabre недалеко от острова Гамильтон. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.

Отмечается, что вертолет выполнял маневры по слаживанию взаимодействия американских и австралийских военных.

Ранее стало известно, что в США произошло падение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити, штат Калифорния.

В конце апреля также американский легкий самолет Cessna U206G разбился после взлета в Боливии. Утверждалось, что это произошло в районе аэропорта, расположенного в городе Санта-Ана. Момент падения частного пассажирского лайнера попал на видео.