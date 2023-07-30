Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:25, 30 июля 2023Россия

Путин ответил на вопрос «не 37-й ли год у нас»

Путин: в России не 1937 год, а 2023, страна в состоянии вооруженного конфликта
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объяснил некоторые аресты в России тем, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта, отвечая на вопрос о том, «не 37-й ли год у нас». Его слова приводит ТАСС.

«У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. На Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в стране ликвидировали несколько человек, в том числе участника переговорной группы со стороны Украины, «стоило им только рот открыть».

По словам Путина, это не значит, что России следует поступать так же, но необходимо соблюдать определенные правила, чтобы добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действия. Он заявил, что должно быть определенное отношение к людям, которые наносят ущерб внутри страны.

Путин также заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова в этому. Глава государства напомнил, что по инициативе США в свое время был разработал специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов, имеется возможность напрямую обсудить кризисные ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

    Путин оценил угрозу нацбезопасности Украины и России

    Путин ответил на вопрос «не 37-й ли год у нас»

    На Украине потребовали отстранить проигравшую Харлан российскую саблистку

    Путин сообщил об ударах по местам производства БПЛА на Украине

    Российский президент заявил о скорой нехватке рабочей силы на Украине

    Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ поразил украинскую «Гвоздику» и попал на видео

    Путин оценил возможность перехода западных территорий Украины Польше

    Путин заявил об иссякающем на Украине мобилизационном ресурсе

    На Крымском мосту повысят меры безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости