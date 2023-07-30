Путин ответил на вопрос «не 37-й ли год у нас»

Путин: в России не 1937 год, а 2023, страна в состоянии вооруженного конфликта

Президент России Владимир Путин объяснил некоторые аресты в России тем, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта, отвечая на вопрос о том, «не 37-й ли год у нас». Его слова приводит ТАСС.

«У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. На Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в стране ликвидировали несколько человек, в том числе участника переговорной группы со стороны Украины, «стоило им только рот открыть».

По словам Путина, это не значит, что России следует поступать так же, но необходимо соблюдать определенные правила, чтобы добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действия. Он заявил, что должно быть определенное отношение к людям, которые наносят ущерб внутри страны.

Путин также заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова в этому. Глава государства напомнил, что по инициативе США в свое время был разработал специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов, имеется возможность напрямую обсудить кризисные ситуации.

