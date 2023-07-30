Появилась информация о проблемах в переговорах «Динамо» и «Лацио» по Захаряну

Sport24: переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну оказались близки к тупику

Стало известно о проблемах в переговорах московского «Динамо» и римского «Лацио» по российскому полузащитнику Арсену Захаряну. Информация появилась у Sport24.

По данным источника, переговоры сторон оказались близки к тупику. Одной из причин называются разногласия между руководством итальянского клуба и главным тренером команды Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения россиянина.

Ранее сообщалось, что Захарян может стать игроком «Страсбурга». Отмечалось, что, проведя один сезон во французском клубе, футболист в 2024 году сможет пополнить состав английского «Челси», так как у команд один владелец.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.