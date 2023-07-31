Стало известно имя следующего соперника Анкалаева

Боец UFC Магомед Анкалаев в следующем поединке встретится с бразильцем Уокером

Стало известно имя следующего соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева. Его объявил Telegram-канал «Вестник MMA».

По информации источника, Анкалаев в следующем поединке встретится с бразильцем Джонни Уокером. Их бой состоится на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

11 декабря 2022 года Анкалаев провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Бой продлился пять раундов и завершился ничьей. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету 31-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в карьере.