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09:35, 31 июля 2023Спорт

«Челси» выразил готовность отдать ПСЖ компенсацию и игрока взамен Мбаппе

Daily Record: «Челси» предлагает ПСЖ денежную компенсацию и игрока взамен Мбаппе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стали известны условия предлагаемого в «Челси» соглашения с «Пари Сен-Жермен» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Daily Record.

По информации издания, лондонский клуб выразил готовность заплатить за форварда денежную компенсацию, а также отдать парижанам одного из игроков взамен Мбаппе. Отмечается, что владелец «Челси» Тодд Боули уже обсудил это предложение с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и предположительно получил одобрение на проведение сделки.

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Интерес к Мбаппе проявляют также «Арсенал», «Ливерпуль» и саудовский «Аль-Хиляль», но главным претендентом на нападающего остается мадридский «Реал». Ранее появилась информация, что испанская команда нашла деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Андрей Стрельцов
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