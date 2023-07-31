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17:37, 31 июля 2023Экономика

В Европе оценили ущерб от торговой войны Китая и США

FAZ: торговая война КНР и США приведет ЕС к потере 11% экспорта и 17% импорта

Фото: Florence Lo / Reuters

В случае дальнейшего усиления экономического противостояния между Китаем и США европейские страны могут понести значительный ущерб. При закрытии доступа к рынку КНР экономика Евросоюза (ЕС) рискует столкнуться с потерей 11 процентов экспорта и 17 процентов импорта, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками консалтинговой фирмы Prognos AG по запросу Ассоциации баварской экономики (VBW).

Авторы исследования исходили из того, что европейским странам будет необходимо занять какую-либо сторону в случае полномасштабной торговой войны Китая и США. С большой долей вероятности ЕС поддержал бы в этом противостоянии американских партнеров. При таком сценарии власти КНР, скорее всего, примут решение закрыть собственный рынок для западных компаний и организаций.

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В отчете говорится, что подобная тактика не принесет выгоду ни одному из враждующих блоков. Под угрозой могут оказаться в том числе ключевые сектора экономики ЕС, зависящих в настоящее время от поставок из азиатских стран. Кроме того, резкое сокращение объемов экспорта и импорта может в итоге привести экономику ЕС к удвоению безработицы, которая в некоторых странах блока и без того находится на высоком уровне, особенно в странах Южной Европы. Так, по итогам мая 2023 года в Испании этот показатель был на уровне 12,7 процента, а в Греции составил 10,8 процента.

До этого власти Китая и США обменялись вводом ограничений на вывоз определенных категорий продукции: Пекин ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов, включая галлий и германий, а Вашингтон до этого ограничил поставки в КНР высокотехнологичных компонентов ради защиты интересов национальной безопасности. Речь шла, в частности, о расширении контроля за поставками полупроводников и микросхем.

О важности сохранения торговых связей с Китаем власти крупнейшей экономики ЕС — Германии — заявляли еще в середине июля. Тогда аналитики Министерства иностранных дел ФРГ представили доклад, в котором указали на отсутствие планов по созданию барьеров на пути экономического развития КНР. В то же время представители ведомства также призвали немецких производителей нарастить суверенитет в таких секторах, как медицинские технологии, лекарственные препараты и добыча редкоземельных элементов, с целью снижения зависимости от поставок из Китая.

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    Анатолий Акулов
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